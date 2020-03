AMF promove vacinação e esclarecimentos gratuitos contra HPV neste sábado

Niterói - A Associação Médica Fluminense (AMF) promove um dia inteiro de vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) neste sábado, das 9h às 17h, em sua sede em Icaraí. A imunização é focada em meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. O serviço será oferecido através do Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, gratuito. Os pré-adolescentes devem estar munidos da caderneta de vacinação e acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Professores e alunos do Setor de DST da Universidade Federal Fluminense (UFF) e profissionais das sociedades médicas apoiadoras e da Secretaria de Saúde municipal estarão presentes tirando dúvidas e exibindo vídeos explicativos sobre o HPV. Haverá também a participação do grupo Ciências Sob Tendas, do Instituto de Biologia da UFF, com brincadeiras e divertimentos para o público jovem com experimentos científicos e realidade virtual, entre outros atrativos.

A vacina contra o HPV previne contra as doenças causadas pelo vírus, como verrugas genitais e bucais e/ou lesões malignas de colo do útero, vagina, vulva, pênis, ânus, boca e laringe. Também devem ser imunizados homens e mulheres entre 9 e 26 anos que sejam soropositivos, transplantados ou doentes de câncer. A AMF fica na Avenida Roberto Silveira nº 123.