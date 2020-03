Encontro de Negócios para Mulheres abordará empreendedorismo e sexualidade

Niterói - Sexualidade, empreendedorismo e empoderamento Feminino estão na pauta do terceiro Encontro de Negócios para Mulheres, especial pelo Mês da Mulher, que acontece no dia 17 a partir das 19h30, no restaurante Tenore, no final da Praia de Icaraí. idealizado pela empresária e influenciadora digital Camila Nascimento, desta vez o evento é ainda mais especial em homenagem ao mês da Mulher. A inscrição é gratuita pelo whatsapp 97047-0066.

Realizado mensalmente, o encontro tem o objetivo de abordar conteúdos relevantes ao universo da mulher moderna, atuante e opinativa, e promover networking - rede de relacionamento e negócios através da troca de conhecimentos e experiências - gerando parcerias e fortalecendo conexões de cooperação mútua pessoal e comercial. A dinâmica inclui apresentações, trocas de cartões de visitas, palestras e sorteios de brindes. A edição de março terá a participação das empresárias Juliana Mattos e Érica Rambalde, da Sexy Delícia (marca de sexy shop que inspirou o roteiro do filme "De pernas para o ar"), e Amanda Mattos, da Vitorianna Semijoias. .



"O encontro tomou uma proporção muito grande devido à afinidade das mulheres empreendedoras com o propósito do evento, que é propício a fazer negócios e amizades em um clima de alto astral, seguro e descontraído. Quando a mulher se permite estar em um ambiente de desenvolvimento comercial, profissional e pessoal, ela tem todas as ferramentas para o sucesso. O encontro já refletiu em novas parcerias, por isso continuamos firmes nessa rede", conta Camila Nascimento, que viajou na última quarta-feira para São Paulo e depois do encontro irá para a Argentina, buscando conhecimentos em tendências mundiais de novos negócios femininos e encontros para networking.