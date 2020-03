Defesa Civil e Cruz Vermelha alinham procedimentos durante temporais

Niterói - Representantes da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia e da Cruz Vermelha de Niterói se reuniram para discutirem o reforço das estratégias relacionadas às ações emergenciais durante chuvas fortes, como as ocorridas nos últimos dias na Região Metropolitana do estado do Rio, incluindo Niterói. Entre as propostas apresentadas estão o alinhamento das ações, a integração nas medidas de prevenção e resposta e as diretrizes de trabalho.



A comitiva da Cruz Vermelha conheceu o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, bem como o funcionamento do protocolo de alerta e alarme do município. A Cruz Vermelha faz parte desse protocolo, disponibilizando uma equipe de voluntários no apoio às ações da Defesa Civil.



Participaram do encontro o subsecretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, Eric Oliveira, o presidente da Cruz Vermelha de Niterói, Anderson Dopazo, e colaboradores de ambos os órgãos.