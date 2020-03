Nanda Pimentel lança livro e promove roda de leitura no Solar do Jambeiro

Niterói - Como parte das celebrações do Dia Internacional da Mulher na cidade, a jornalista niteroiense Nanda Pimentel relança seu livro “Sobre Risos, Drinks & Dates 2 – Vivendo mais simples” no Solar do Jambeiro neste sábado, véspera da data comemorativa feminina, das 16h às 19h. O

evento contará também com uma roda de leitura de sua segunda coletânea de crônicas, que serão lidas por algumas mulheres e oferecerão ao público muita irreverência, sensibilidade e bom humor. A entrada é gratuita.



“Participar dessa comemoração e lançar meu livro no Solar do Jambeiro, lugar que eu sempre admirei e me encanto todos os dias, está sendo um grande sonho! Estou realmente feliz e realizada, e tenho certeza de que será um evento lindo, repleto de poesia, amor e simplicidade”, comenta Nanda, bisneta do escritor, poeta, biógrafo e jornalista Luís Antônio Pimentel, conhecido como “a memória de Niterói”, que faleceu em 2015 aos 103 anos de idade.



Há quatro anos, a jornalista lançou uma fanpage no Facebook, cujo nome dá título à coletânea. Em menos de um ano, a página “Sobre Risos, Drinks & Dates” conquistou mais de 16 mil seguidores. O sucesso na rede despertou o desejo da autora de transformar as crônicas em livro. A primeira reunião com uma editora já resultou na publicação. Mas, para a segunda obra, Nanda Pimentel precisou de algo mais e sua inspiração aflorou dos seus já conhecidos questionamentos, buscas e experimentações para um viver mais simples.



O Solar do Jambeiro fica na Rua Presidente Domiciano, 195 - Ingá.