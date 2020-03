Rodas de conversa em escolas públicas buscam prevenir uso de álcool e drogas

Niterói - Com a intenção de conscientizar crianças, adolescentes e os pais sobre o perigo e as consequências do uso de drogas, a Coordenadoria de Políticas Públicas sobre Drogas (Copod) promove a “Hora da Resenha” - um projeto do Programa de Prevenção às escolas municipais, estaduais, federais e privadas do município para jovens do 6° ao 9° ano. Para receber as atividades, basta que a escola envie um e-mail para copodniteroi@gmail.com, solicitando o tema e sugerindo datas e horários para a visita. O objetivo é desenvolver hábitos saudáveis através de temas que irão estimular a valorização da vida em substituição ao apelo das drogas, com rodas de conversa que levam para dentro das salas de aula especialistas de saúde mental e comportamento humano, criando um espaço de troca de experiências, esclarecimentos e reflexão.



“Estamos estimulando várias escolas a realizarem projetos pedagógicos que trabalhem esta temática por meio de conversas, atividades, recreações, experiências nas áreas de ciências e outros elementos. Os desenvolvimentos socioemocionais têm trazido melhores resultados no campo da prevenção ao uso de álcool e outras drogas. A participação da família, professores e instituições é parte fundamental deste processo”, destaca a coordenadora do Copod, Vânia Miranda. No ano passado, através das rodas de conversas, 23 escolas e 1.300 crianças e adolescentes participaram das atividades, com diversos temas sugeridos, proporcionado atividades alternativas que devem ser ofertadas para a recreação e socialização.

A partir deste mês de março, uma nova estratégia passará a ser utilizada pela Copod: a distribuição das revistas Coquetel com as temáticas Álcool, Crack, Maconha e Cocaína, que serão entregues na 1ª Reunião de Pais nas escolas municipais, em um bate-papo sobre a importância da família no processo de prevenção. As revistas também estarão disponíveis no Terminal Rodoviário João Goulart a partir desta terça-feira, dia 10. De forma lúdica, as revistas contêm informações preventivas sobre o uso de cada substância, orientando os pais sobre como lidar com estas questões caso elas aconteçam em seus próprios lares.