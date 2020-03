Defesa Civil capacita servidores temporários classificados em seleção de 2019

Niterói - A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia capacita esta semana os servidores temporários classificados no processo seletivo realizado em dezembro do ano passado. Os novos servidores estão recebendo treinamento em ações de defesa civil, além de atuações e condutas com relação ao meio ambiente, habitação, obras e ao funcionamento das estruturas das secretarias do município.

O processo seletivo totalizou 325 inscritos para preencher 15 vagas de servidores com formação em nível superior com período de contratação de um ano. As vagas disponíveis eram para geólogo (4 vagas), engenheiro civil (2), arquiteto (4), analista geotécnico (2), geógrafo (2) e hidrólogo (1). A capacitação dos novos agentes contou com apoio das secretarias parceiras do Sistema Municipal de Defesa Civil de Niterói.

“Isso reforça a excelente sintonia e integração desses setores e permite uma formação mais abrangente e multidisciplinar desses técnicos”, ressalta o secretário de Defesa Civil, Walace Medeiros.