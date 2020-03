Niterói - Magda Belloti (soprano) e Talitha Peres (piano) dão show no Centro de Artes UFF no dia 12 às 18h30, compondo as comemorações da cidade pelo Mês da Mulher. O espetáculo "Diálogo Musical - 25 anos em Sintonia" celebra também duas décadas e meia de formação e dedicação à música de câmara, óperas e musicais, executando um repertório eclético com ênfase na qualidade seja erudita ou popular. O ingresso custa apenas R$ 20 a inteira, com direito à meia-entrada os idosos, os deficientes e os estudantes devidamente documentados.

No programa, o dueto reuniu obras de compositores do naipe de Villa-Lobos, F. Mignone, L. Fernandez, G. Gershwin, G. Puccini e Chiquinha Gonzaga, cujos versos homenageiam musicalmente os sentimentos e aspectos da essência feminina.



A niteroiense Magda Belotti é graduada em Canto pelo Conservatório Brasileiro de Música e atualmente cursa, pelo Coletivo das Artes, pós-graduação em canto. Laureada com diversos prêmios, como a moção honrosa como destaque feminino na cultura niteroiense concedida pela Câmara de Vereadores de Niterói em 1999. Em 2005 lançou o CD "Paisagens Musicais" em parceria com Talitha. Internacionalmente, realizou turnês na Europa (Inglaterra e Portugal), nos EUA e América Latina, sempre dedicadas à divulgação e apreciação da música de câmara brasileira. É integrante do corpo estável do Coro do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.



Pianista nascida em Montes Claros (MG), Talitha Peres é mestre em Musicologia pelo Conservatório de Música (CBM- RJ), onde lecionou piano e música de câmara. Como solista se apresentou na Alemanha, Inglaterra, Portugal e Venezuela. Laureada em vários concursos de piano e premiações culturais, merecendo destaque a comenda Mérito Cultural Carlos Gomes, concedida pela SBACE – SP. Como professora da Unimontes - MG idealizou e coordenou o projeto “Estações Musicais na Unimontes” de 2008 a 2016. Em sua discografia constam oito CDs gravados.