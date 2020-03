Niterói - As câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura e o Sistema de Cercamento Eletrônico da cidade colaboraram, na noite desta terça-feira, para que policiais militares do 12º Batalhão prendessem três homens que, 15 minutos antes, haviam roubado um carro no Centro e feito um dos ocupantes do veículo como refém. A ação dos bandidos começou no Centro, onde renderam os integrantes de um Ford Ranger prata e seguiram em direção ao bairro do Fonseca, levando um dos ocupantes do veículo na fuga. A outra vítima abordou uma viatura da polícia que passava pelo local e avisou sobre o roubo.



Numa ação rápida e conjunta, guardas municipais que atuam no CISP receberam o alerta, inseriram a placa do veículo roubado no Sistema de Cercamento Eletrônico e passaram a rastrear o carro. A ação policial contou com várias viaturas da PM orientadas pelos agentes do CISP.



O primeiro cerco foi feito na Rua Noronha Torrezão, no Cubango. Houve reação dos bandidos, que conseguiram fugir, mas continuaram monitorados pelo sistema de cercamento. Um outro carro, um Hyundai prata, estava dando cobertura aos bandidos e também foi apontado pelo sistema de monitoramento e interceptado pela polícia.



Novamente com a orientação do CISP, a polícia efetuou um novo cerco na Rua Desembargador Lima Castro e prendeu os fugitivos que tentavam sair pela Alameda São Boaventura. Com os criminosos, a polícia encontrou uma pistola, um simulacro de arma e uma granada.



O Centro Integrado de Segurança Pública possui hoje 522 câmeras que monitoram a cidade 24 horas e são operadas por guardas municipais. Além dele, o Sistema de Cercamento Eletrônico conta com 70 câmeras inteligentes, capazes de detectar veículos cadastrados nos sistemas das polícias civil ou militar como roubados ou suspeitos de praticarem algum crime. A ferramenta também permite que, ao ser dado um alerta de roubo, a placa do carro seja inserida de imediato no sistema, possibilitando o rastreamento como o que ocorreu na ação desta terça-feira. O caso foi registrado na 76ª DP, no Centro.



Segue link para o vídeo: https://we.tl/t-StrNW5Hd6p