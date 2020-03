Solar do Jambeiro tem 'noite de terror' gratuita nesta sexta-feira 13

Niterói - Para aqueles que não temem a sexta-feira 13 como dia de azar, o Solar do Jambeiro abre suas portas à noite para a exibição do filme “13, a Estranha: festa de sexta-feira 13”, nesta sexta a partir das 19h, com entrada franca. Além do longa-metragem de terror, haverá a contação de histórias de assombração. Na calada da noite, haverá as performances de Fabio Freitas (do Teatro do Anônimo) e DJ Ivam Cruz (do Cordão do Boitatá e Noites de Parangolé), além do "funeral dos infernos" de Lucas Araújo (da banda “Meu Funeral”), entre outras atrações assustadoras.





O Solar do Jambeiro fica na Rua Presidente Domiciano nº 195 , no bairro do Ingá - telefones: 2109-2222 e 2109-2223. A classificação etária é 16 anos.