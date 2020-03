Prefeitura institui Gabinete de Crise para convergir ações anti-coronavírus

Niterói - Em atenção à pandemia do novo coronavírus decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a Prefeitura faz orientações e toma ações voltadas para a população em geral, com o objetivo de evitar a disseminação da COVID-19 pelo município. As decisões, que podem sofrer alterações diárias de acordo com a evolução do vírus no país, estão alinhadas aos atuais protocolos de saúde nacionais e internacionais, segundo informa a assessoria do chefe do Executivo niteroiense.O prefeito Rodrigo Neves instituiu nesta sexta-feira, por meio de decreto que será publicado neste sábado, um Gabinete de Crise para centralizar a tomada de decisões, integrar e padronizar as iniciativas do município na prevenção e assistência à população. Compõem a força-tarefa as secretarias municipais de Saúde, Educação, Planejamento, Comunicação, Idoso, Ordem Pública, Administração, Fazenda, Procuradoria-Geral, Urbanismo, Transportes e Mobilidade.O Grupo de Resposta Rápida ao Novo Coronavírus, criado por portaria em janeiro, quando os primeiros casos de COVID-19 foram relatados na China, passa a integrar o Gabinete de Crise, comandado pelo prefeito de Niterói. Caberá ao Gabinete de Crise passar as orientações para todas as repartições municipais, redes de ensino e de saúde e espaços públicos, sempre de acordo com a análise técnica dos profissionais de saúde. As ações da nova equipe serão divulgadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura de Niterói, bem como haverá de plantão um especialista nas redes sociais do governo municipal respondendo às dúvidas enviadas pela população.As ações terão, no momento, caráter de prevenção. A cidade tem hoje apenas um caso confirmado, de um homem de 27 anos que viajou para a Europa e encontra-se em isolamento domiciliar, sob acompanhamento das equipes de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Niterói. Os casos em investigação na cidade estão sendo monitorados em tempo real e quaisquer informações adicionais serão divulgadas ao público através dos canais oficiais da Prefeitura de Niterói.O Executivo niteroiense disponibilizou uma cartilha com as principais informações sobre a transmissão do coronavírus e as formas mais eficazes de prevenção. O material será distribuído nas repartições públicas e pode ser acessado em www.niteroi.rj.gov.br/downloads/PDF_SITE_CORONAVIRUS.pdf . Em caso de sintomas associados à COVID-19 como febre, dor de garganta e tosse, a orientação é ligar para o número de telefone 136 ou procurar a unidade de saúde mais próxima.Niterói segue a determinação do plano de contingência da Secretaria de Estado de Saúde, que obriga o município a ter 6 leitos de isolamento para o coronavírus nas unidades municipais, além dos leitos determinados nas unidades estaduais e federais. A rede municipal de Saúde conta com seis hospitais, dois serviços de pronto-atendimento e o Serviço Móvel de Urgência (Samu). Na atenção básica são 56 unidades de saúde. A Fundação Municipal de Saúde prevê, ainda, a abertura de novos leitos, além dos determinados no plano de contingência do Governo do Estado.Entre outras medidas já adotadas pela Prefeitura de Niterói estão o treinamento de pessoal especializado em lidar com o coronavírus, a compra de insumos e equipamentos para os espaços públicos, em especial as unidades da rede municipal de Saúde e Educação, além dos espaços vinculados à Cultura e repartições públicas municipais em geral. A capacitação será estendida também às equipes voluntárias dos Nudecs, núcleos de Defesa Civil nas comunidades da cidade preparados para atuarem em situações de risco.