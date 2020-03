Barcas adotam medidas de prevenção ao coronavírus

Niterói - Por medida de prevenção ao aumento no número de casos do coronavírus, a CCR Barcas adotou procedimentos operacionais e de informação. Além de conscientizar os passageiros sobre as ações de combate à doença, no âmbito operacional as embarcações com sistema de ar condicionado estão navegando com as portas abertas - ação que ocorre com a aprovação da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.



Com relação à informação e à prevenção, a Concessionária instalou dispensers com álcool em gel a 70% nas estações e informa, por meio de locuções e cartazes nos terminais, e de um banner no site da empresa, as ações contra a propagação do vírus. Segundo a concessionária que administra o serviço de transporte hidroviário de passageiros pela Baía de Guanabara, todos os funcionários e colaboradores foram treinados pelo Departamento Médico da empresa.