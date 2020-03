Prefeitura suspende feiras, peças, shows e eventos esportivos por 15 dias

Niterói´- A Prefeitura, por meio da Secretaria das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói, determinou neste sábado a suspensão, por pelo menos 15 dias, de todos os eventos culturais na cidade. A medida está sendo tomada para evitar grande concentração de pessoas e impedir a disseminação da COVID-19 pelo município.



A determinação impacta o Teatro Municipal João Caetano, a Sala Nelson Pereira dos Santos e o Teatro Popular Oscar Niemeyer, que terão suas atividades suspensas. As demais unidades culturais geridas pelo município, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e salas de exposição, também terão seus eventos cancelados, mas permanecem abertos apenas para visitação. Os eventos desmarcados terão novas datas divulgadas por meio das redes sociais da Cultura Niterói. Por conta própria, também o Centro de Arte UFF cancelou seus eventos, entre peças teatrais e apresentações de música erudita.



O prefeito Rodrigo Neves instituiu por decreto publicado neste sábado (14), o Gabinete de Crise que está responsável pela tomada de decisões no combate ao novo coronavírus. A Prefeitura monitora constantemente a evolução da COVID-19 em Niterói, onde apenas um caso importado foi confirmado até o momento. Entre as medidas já adotadas pela Prefeitura de Niterói, estão o treinamento de pessoal especializado em lidar com a doença, compra de insumos e equipamentos para os espaços públicos, em especial as unidades da rede municipal de Saúde e Educação, além dos locais vinculados à Cultura e repartições públicas municipais em geral.