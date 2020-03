Enzo Simões, de nove anos, conquista dois títulos internacionais no Jiu-Jistu

Niterói - Dono de aproximadamente 150 medalhas e apenas nove anos de idade, o niteroiense Enzo Simões conquistou mais dois títulos mundiais de jiu-jitsu, em competição nos EUA. O morador mirim do bairro de Maria Paula ganhou o Cinturão NAGA – North American Grappling Association - e o Pan Kids (Pan-americano Infantil). Competindo com atletas do mundo todo, ele chegou à final com os competidores americanos, vencendo os donos da casa. Ele, que luta desde os quatro anos, completa o terceiro Cinturão em sua carreira. Campeão brasileiro e vice europeu em disputa na Irlanda, ele se prepara para defender o título este ano em São Paulo.



Enzo viajou para os EUA com a mãe, Adriana Simões, recebendo o patrocínio da Prefeitura de Niterói através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) na aquisição das passagens para os Estados Unidos. "Foi simbólico, mas importante, o apoio dado a esse jovem atleta que é orgulho da cidade e precisa de tão pouco para mostrar seu enorme talento", afirmou Paulo Novaes, presidente da Neltur.



O jovem atleta comemorou os dois títulos, destacando que o jiu-jitsu lhe dá, além de muita alegria, principalmente disciplina e respeito aos colegas concorrentes. “Quero um dia chegar ao UFC”, revelou o menino. Enzo treina no Projeto Nação Kid, em Maria Paula, onde seu pai Rafael Simões é instrutor, organizado para atender o atleta e mais 50 crianças do bairro.