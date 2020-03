Encontro de Negócios para Mulheres será virtual pelo instagram na terça à noite

Niterói - Devido ao protocolo de emergência determinado pelo Ministério da Saúde em função do coronavírus, que orienta o cancelamento de eventos que impliquem em aglomeração de pessoas, o Encontro de Negócios para Mulheres deste mês de março não será presencial no restaurante Tenore, em Icaraí, como em todas as edições anteriores. O programa feminino que preconiza cooperação mútua, troca de experiências e networking para a formação de uma rede comercial fortalecida, dar-se-á por meio de uma transmissão ao vivo na data e no horário já previamente agendados: terça-feira, dia 17, às 19h30.

A "live" acontecerá no instagram @camilanascimentobusiness , da empresária e influenciadora digital Camila Nascimento, a idealizadora e coordenadora do Encontro de Negócios para Mulheres, com o tema "Como descobrir o seu propósito" e a convidada Amanda Mattos, empreendedora da @vitorianna_oficial, marca de semijoias em expansão nacional. Também haverá sorteios ao vivo de produtos oferecidos pela @maisbonitacentrodebeleza.

"Dessa vez o encontro não será físico, mas o lado bom é que mais mulheres empreendedoras poderão se conectar conosco, sem limite de público, assistindo e participando de dentro do conforto e da segurança de seus lares", ressalta Camila, que promete dividir a tela com algumas empresárias que estiverem on-line e poderão dar visibilidade aos seus negócios.

Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp 97047-0066.



"O encontro tomou uma proporção muito grande devido à afinidade das mulheres empreendedoras com o propósito do evento, que é propício a fazer negócios e amizades em um clima de alto astral, seguro e descontraído. Quando a mulher se permite estar em um ambiente de desenvolvimento comercial, profissional e pessoal, ela tem todas as ferramentas para o sucesso. O encontro já refletiu em novas parcerias, por isso continuamos firmes nessa rede", conta a coordenadora.