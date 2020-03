Pestalozzi restringe atendimentos e suspende aulas para enfrentar Covid-19

Niterói - A partir desta terça-feira, a Associação Pestalozzi adotará medidas para diminuir a possibilidade de circulação do coronavírus entre seus usuários e colaboradores. O atendimento de reabilitação será feito apenas de modo individualizado, enquanto as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, feitas em grupo, serão suspensas por 15 dias.

O corpo técnico da instituição decidiu seguir as orientações da Secretaria Estadual de Educação e suspendeu as aulas no Centro Experimental Helena Antipoff, responsável pelo ensino não seriado de cerca de 150 crianças e jovens com deficiência. As aulas deverão ser retomadas na primeira quinzena de abril.

Também funcionários com idade acima de 60 anos ou que fazem parte do chamado grupo de risco do Ministério da Saúde ficarão em casa pelas próximas duas semanas, sem prejuízo dos seus salários. Equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, serão disponibilizadas para os funcionários em atendimento.

Responsável pela confecção e entrega de equipamentos como pernas e pés mecânicos, cadeiras de rodas, andadores, muletas, calhas e sapatos ortopédicos para moradores de 82 municípios do estado do Rio de Janeiro, a Oficina de Órtese e Prótese funcionará normalmente, atendendo pacientes de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Por determinação do presidente a entidade, José Raymundo Martins Romeo, equipes de enfermagem da Pestalozzi, localizada em Pendotiba, estarão na alameda de entrada orientando usuários e funcionários sobre os procedimentos que devem ser adotados para impedir a proliferação do coronavírus.

“Atendemos uma clientela de alto risco, pessoas com baixa imunidade e crianças deficientes que têm dificuldades em expressar suas queixas. Por essa razão, precisamos ter atenção redobrada nesse difícil momento que o país enfrenta”, explicou ele.