Bodyboarder niteroiense Paola Simão se prepara para as grandes ondas de 2020

Niterói - Campeã niteroiense, vice-campeã brasileira na Pororoca e bronze no circuito estadual de 2019, a bodyboarder Paola Simão se prepara para os desafios deste ano. Sua programação de 2020 inclui competir no circuito mundial - cuja primeira etapa será no Espírito Santo em maio - e ir à Indonésia em setembro, pela décima vez, deslizar nas maiores ondas do mundo. Nessa viagem, aliás, pretende levar mulheres iniciantes no bodyboard, de todas as idades, que nunca foram àquele país, através de sua empresa de turismo de aventura, a PS Extreme, para sentir a mesma experiência que tanto lhe apaixona.

Paola ainda comemora o Prêmio Extreme Boardriders Big Wave Awards, concedido em outubro, durante evento na Barra, para a maior onda surfada no Brasil por mulher de bodyboard - nova categoria implementada no ano passado pelo concurso promovido por Eraldo Gueiros com patrocínio da Ellus e da Corona. Em novembro, outro momento especial para a surfista niteroiense: a participação no campeonato Rio Delas de surf feminino, também realizado na Barra da Tijuca, com a participação de 70 brasileiras e uma chilena, além da inclusão da categoria Adapt Surf para para-atletas e de uma bateria especial com as "sereias do bodyboard" - as precursoras do esporte no final da década de 80, como as irmãs Isabela e Mariana Nogueira, Carla Fontes e Gica Vargas em participação "hors concours" (sem pontuação).

"O bodyboard se tornou algo primordial na minha vida, que me deu motivação e propósito. Todas as decisões que tomei foram norteadas pelo esporte, incluindo morar fora do país, as pessoas com que me conectei, o estilo de vida saudável e a alegria de viver. Meu sonho é conseguir propagar as maravilhas do esporte para as gerações futuras no resto do mundo", exclama Paola Simão.

Ela dá a dica para os iniciantes.

"Se você curte bodyboard mas nunca teve contato esportivo com o mar, busque uma escolinha, onde conhecerá muito sobre condições marítimas, correntes, ventos, direção do swell etc., além é claro de aprender a se posicionar numa prancha e outros princípios básicos. A partir daí, o restante do conhecimento vem com o tempo e a experiência prática", conta a surfista, indicando a Escolinha do Dudu Pedra, em Itacoatiara, ou qualquer outra indicada pela União do Bodyboard de Niterói (UBBN), entidade que congrega os profissionais desse esporte na cidade.

Paola garante que qualquer pessoa é capaz de aprender a surfar.

"Qualquer um pode começar, pois não existe perfil correto para esse esporte, e sim a vontade de aprender", finaliza.