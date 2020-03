Prefeito de Niterói diz que vai adiantar o 13º salário a servidores municipais

Rio - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, falou nesta quinta-feira, em um vídeo divulgado pela própria prefeitura em uma página no Facebook, que irá adiantar o 13º salário a todos os servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas, no próximo dia 2 de abril. De acordo com Rodrigo, o valor total antecipado será de R$ 70 milhões.

"Isso é para que a gente possa ficar em casa, num ambiente com menos estresse possível no contexto em que estamos vivendo", disse.

Além disso, o prefeito anunciou que dará um auxílio de R$ 500 mensais (de abril até junho), a todos os sete mil pequenos empreendedores (artesãos, ambulantes regularizados, pequenos empresários, microempreendedores), de Niterói.

Rodrigo também disse que a prefeitura irá arrendar por pelo menos um ano o Hospital Oceânico, que está sem funcionalidade e irá ser aberto com pelo menos 140 novos leitos de UTI para atender paciente com coronavírus nas próximas semanas.

Outras medidas tomadas

Além das interdições de 15 praias de Niterói (Gragoatá, Camboinhas, Icaraí, Boa Viagem, Itacoatiara, entre outras), anunciadas nesta quarta-feira pelo prefeito Rodrigo Neves, outras medidas foram tomadas nesta quinta-feira. São elas: fechamento de todos os bares, salões de beleza, academias e cursos de línguas.

"Os fechamentos se dão devido a gravidade e a facilidade com que o vírus tem se propagado", ressaltou Rodrigo.