Prefeito de Niterói se comunica por alto-falante com mais de 30 comunidades

Niterói - Nesta sexta-feira, em novo um esforço para combater a disseminação da doença na cidade, que já tem 10 casos confirmados, além de um óbito, pelo coronavírus, o prefeito Rodrigo Neves enviou mensagem para mais de 30 comunidades e 120 mil pessoas pelo sistema de sirenes da Defesa Civil, instalado em 30 pontos espalhados pela cidade, para dar um recado à população. Ele reiterou a orientação de permanecerem em casa.

Rodrigo Neves esteve na sede da Defesa Civil, no Centro, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, para usar o equipamento de comunicação, voltado originalmente para alertar moradores de áreas de risco geológico na cidade. Sob a orientação do secretário municipal de Defesa Civil, coronel Walace Medeiros, o chefe do Executivo municipal usou o alto-falante para se informar às comunidades sobre as medidas que a Prefeitura tem adotado. Ele ressaltou a importância do isolamento social como forma de prevenção.



“Aqui quem fala é o prefeito Rodrigo Neves. Eu gostaria de me dirigir a vocês pessoalmente para falar dessa verdadeira guerra que estamos enfrentando contra o novo coronavírus. É muito importante que todos fiquem em casa, que não circulem pela cidade. Quarentena não é férias. É importante ficar em casa para impedir a circulação do vírus em Niterói”, apelou o prefeito em um trecho da mensagem.



A partir deste sábado, sempre ao meio-dia, a Defesa Civil usará os alto-falantes do sistema de sirenes para atualizar as comunidades sobre o andamento das ações da Prefeitura no combate ao novo coronavírus e as medidas tomadas para evitar que a doença se espalhe pela cidade. Também a partir deste final de semana, o governo municipal colocará carros de som percorrendo os bairros com mensagens destacando a importância das ações de prevenção e do isolamento social.



Segundo o coronel Walace Medeiros, o sistema de sirenes alcança cerca de 120 mil pessoas em comunidades de várias regiões da cidade.



“Usamos o sistema para mensagens importantes às comunidades, mas essa mensagem de hoje, na voz do prefeito tem um significado mais profundo, de que o poder público municipal está preocupado com o bem-estar da população”, disse o secretário.