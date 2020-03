Força-tarefa atua no bloqueio do acesso às praias e no fechamento de comércios

Niterói - Uma força-tarefa da Prefeitura composta por guardas municipais e agentes da Nittrans, Secretaria de Ordem Pública e Programa Niterói Presente, com o apoio da Polícia Militar, voltou às praias nesta sexta-feira - segundo dia em vigor das medidas rigorosas impostas para manter o isolamento social impedindo o acesso de banhistas. Em outra frente de ação, funcionários da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Defesa do Consumidor e fiscais de posturas da Secretaria de Ordem Pública percorreram bares, restaurantes e comércios varejistas para verificar o cumprimento das novas regras. As ações continuarão no final de semana.

Somente nesta sexta-feira, foram fechados 58 estabelecimentos comerciais no Centro, Icaraí, Largo da Batalha, Fonseca e em parte da Região Oceânica. Agentes da Vigilância Sanitária e da Fiscalização de Posturas atuaram nos bairros do Centro, Icaraí, Largo da Batalha, Fonseca e em parte da Região Oceânica. Em uma das inspeções, um comerciante que vendia álcool em gel sem autorização e em embalagem inadequada foi intimado, obrigado a fechar o estabelecimento e informado que, caso reincida, poderá ter o alvará cassado.

Foi determinado o fechamento ao público de todos os shoppings centers, centros comerciais, clubes, salões de beleza, barbearias e similares, clínicas de estética, quiosques de alimentação, bares, restaurantes, lanchonetes, cafeterias e similares, academias de ginástica e cursos presenciais em geral, incluindo de idiomas, até o dia 6 de abril.



As equipes em ação nas praias montaram barreiras nos acessos à Camboinhas, Itacoatiara, Piratininga e Itaipu, permitindo somente o acesso dos moradores. Os banhistas que tentaram chegar às praias foram orientados pela Guarda Municipal, que utilizou viaturas volantes e motocicletas. Em alguns locais, os guardas reforçaram a recomendação para o fechamento de quiosques e pediram aos banhistas voltassem para suas casas. A Nittrans auxiliou nos bloqueios.



Outras medidas tomadas pelo prefeito Rodrigo Neves nesta sexta foram a antecipação de 50% do 13º salário dos servidores, aposentados e pensionistas da Prefeitura para o dia 2 de abril, a distribuição de 32 mil cestas básicas para as famílias de alunos da rede municipal de ensino e a suspensão do sistema de estacionamento Niterói Rotativo por 30 dias. Na área de Cultura, uma das mais afetadas por causa do fechamento dos espaços culturais, foi lançado o projeto Arte na Rua, que contrata artistas da cidade para performances pela internet, em janelas e varandas, garantindo renda a esses profissionais.