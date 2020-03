Vacinação contra gripe é antecipada para evitar aumento de doenças respiratórias

Niterói - Antecipada pelo Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira em todo o país, sendo em Niterói disponível em mais de 50 salas de vacina das Policlínicas Regionais, Unidades Básicas de Saúde e módulos do Programa Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O objetivo é evitar o aumento de doenças respiratórias e sobrecarga do sistema de saúde em tempos de pandemia de coronavírus. A imunização ocorrerá em três etapas e seguirá até 22 de maio. A meta da Fundação Municipal de Saúde (FMS) é cobrir pelo menos 90% do público-alvo.



No primeiro momento, a partir de segunda, serão vacinados idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde. No dia 16 de abril, começa a vacinação em professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os quais devem levar a prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina.



A terceira e última fase, que terá início em 9 de maio, atenderá crianças de seis meses a 6 anos incompletos, gestantes, puérperas (mulheres nos últimos 45 dias de gestação), adultos de 55 a 59 anos de idade, povos indígenas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Como medida de prevenção ao novo coronavírus, funcionários das salas de vacina organizarão as filas para evitar aglomeração.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, alerta que a dose da vacina da gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas evita outras doenças.



“É importante que as pessoas que fazem parte do público alvo se protejam dos vírus da influenza para reduzirmos o número de internações, complicações e mortes em decorrência de infecções. Isso é fundamental, principalmente nesse momento, que estamos enfrentando um outro vírus’’, destaca Rodrigo.



A vice-presidente de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, Maria Célia Vasconcellos, fala da importância da vacinação.



“Mesmo quem já se vacinou no ano passado precisa receber nova dose. A imunização é segura e fundamental”, lembra Maria Célia, explicando que a vacina é fabricada com partículas inativadas dos vírus e, portanto, incapaz de produzir a doença.



A Influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e autolimitada. Frequentemente, é caracterizada pelo início abrupto dos sintomas, que são predominantemente sistêmicos, incluindo febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios com tosse seca, dor de garganta e coriza. Essa infecção, geralmente, dura uma semana, com os sintomas sistêmicos persistindo por alguns dias, sendo a febre o mais importante.



Os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. Existem três tipos de vírus influenza: A, B e C. O do tipo C causa apenas infecções respiratórias brandas, não causa impacto na saúde pública e não está relacionado com epidemias. A influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus do tipo A responsável pelas grandes pandemias.



Algumas pessoas, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com alguma comorbidade apresentam um risco maior de desenvolver complicações. A vacinação é a intervenção mais importante na redução do impacto da influenza. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a influenza acomete, anualmente, 5% a 10% dos adultos e 20% a 30% das crianças, causando de 3 milhões a 5 milhões de casos graves e 250 mil a 500 mil mortes.



Todas as crianças que receberam uma ou duas doses da vacina da gripe em anos anteriores devem receber apenas uma dose em 2020. As menores de nove anos que serão vacinadas pela primeira vez, receberão duas doses, devendo-se agendar a segunda dose para 30 dias após a primeira. Os tratamentos com imunossupressores ou radioterapia podem reduzir ou anular a resposta imunológica. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aprova o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos, após a vacinação contra a influenza os doadores de sangue devem aguardar 48 horas para nova doação.



A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática grave a ovo; reação anafilática em dose anterior ou alergia grave a qualquer componente da vacina; em doenças febris agudas, moderadas ou graves, recomenda-se adiar a vacinação até a solução do quadro, com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença.



Após a vacinação podem ocorrer manifestações locais como dor e sensibilidade no local da injeção, vermelhidão e enduração. É possível também que apareçam febre, mal estar e dor no corpo, que podem começar entre 6 e 12 horas após a vacinação e persistir por um a dois dias. Essas manifestações são mais frequentes em pessoas que são vacinadas pela primeira vez, por exemplo, as crianças).



Salas de vacina



Policlínicas: Dr. Carlos Antônio da Silva - Rua Jansen de Mello s/nº, São Lourenço; Dr. Sérgio Arouca, Praça Vital Brazil s/nº – Santa Rosa; Dr. Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca; Dr. Francisco da Cruz Nunes - Rua Ver. Armando Ferreira, 30, Largo da Batalha; Assistente Social Maria Aparecida da Costa - Estr. Engenho do Mato s/nº, Itaipu; Dr. João da Silva Vizela, Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto; Policlínica de Piratininga, Rua Marcolino Gomes Candau, 111, em Piratininga e Policlínica Almir Madeira, R. Prof. Hernani Melo, 103, São Domingos.



Unidades Básicas de Saúde (USB) Morro do Estado, Santa Bárbara e Engenhoca.



Programa Médico de Família (PMF) e Clínica Comunitária da Família (CCF): Baldeador, Bernardino, Boa Vista, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Colônia, Engenho do Mato, Grota I, Grota II, Ititioca, Jonathas Botelho, Jurujuba, Leopoldina, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Nova Brasília, Palácio, Ponta D’Areia, Preventório I, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso, Vila Ipiranga, Viradouro, Vital Brazil, CCF Badu, Ilha da Conceição, Teixeira de Freitas, Várzea das Moças, Morro do Céu, Cavalão e Coronel Leôncio.