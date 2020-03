Recursos de multas de trânsito terão novos prazos devido à pandemia

Niterói - Os moradores da cidade que tenham sido autuados por infrações de trânsito terão novos prazos para impetrar defesa prévia ou recursos de 1ª e 2ª instâncias para recorrer de multas junto à Nittrans. O setor de protocolo da empresa ficará fechado ao público a partir da segunda-feira, 23 de março, até o dia 10 de abril, atendendo os decretos publicados pela Prefeitura de Niterói com medidas necessárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus.



Os prazos para recursos voltarão a ser contados a partir da retomada da normalidade do serviço, com data a ser informada até o fim do período de contingência. A medida também vai ao encontro do plano de contingência anunciado pelo Detran-RJ, que suspendeu serviços e processos referentes a infrações de trânsito.



Os processos em andamento de aplicação de penalidades de multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH e entrega e bloqueio de CNH estão suspensos para que não haja prejuízo à população. A Central de Recursos do Detran-RJ e a Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari) da Nittrans não abrirão novos processos durante o período de contingência.