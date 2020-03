Prefeitura começa a distribuir cestas básicas para alunos da rede municipal

Niterói - A Prefeitura começou a distribuição das cestas básicas para alunos da rede municipal de educação na quinta-feira e deverá prosseguir ao longo das próximas semanas até todos as receberem. Para ter direito ao benefício, pensado em função do recesso escolar provocado pelo coronavírus, o responsável pelo aluno tem que levar seus documentos pessoais e um documento da criança. A entrega nas unidades seguirá um cronograma a ser divulgado nas redes sociais digitais da Prefeitura, além do site oficial.

“Dentre as ações relacionadas à saúde, está a entrega de cestas básicas para os alunos da rede municipal de educação, evitando que essas crianças, sem as três refeições diárias que já oferecemos nas escolas, adoeçam ou fiquem frágeis em função da ausência da alimentação por conta da suspensão das aulas”, reforça o prefeito Rodrigo Neves.

Mila Fernanda Santos Nascimento de Abreu é mãe de três crianças da rede municipal de educação de Niterói: “É uma ajuda tremenda com três crianças em casa, que não vai substituir os dias de aula, mas vai ajudar bastante”, exclamou.



Ricardo Santos, presidente da Associação de Moradores do Morro do Estado, conta que estava preocupado de as crianças ficarem sem comida durante a quarentena: “Eu acho essa iniciativa do prefeito muito importante. A maioria das crianças vai para os colégios pela aula e pela alimentação de qualidade. Garantir isso a elas é humanidade”, elogiou.