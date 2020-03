Prefeitura anuncia contratação de 456 profissionais de saúde para reforçar rede

Niterói - A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abriu edital, neste sábado, para o processo seletivo de contratação emergencial de profissionais de saúde no enfrentamento ao coronavírus. Ao todo, serão 456 vagas, além de cadastro de reserva, direcionadas a enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas.

A seleção será realizada por meio de análise de currículo, de forma totalmente virtual. A entrega da documentação também será on-line, respeitando as medidas de prevenção à doença. Os interessados em participar da seleção devem se inscrever pelo site www.saudeniteroi.rj.gov.br.



O secretário municipal de saúde, Rodrigo Oliveira, explica que a contratação é fundamental para complementar as medidas já tomadas pelo governo municipal na prevenção ao Covid-19, como a preparação de 14 leitos com respiradores e unidades de tratamento intensivo.