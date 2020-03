'Arte na Rede' levará programação artística gratuita ao público via internet

Niterói - Com a suspensão de todos os eventos artísticos e o fechamento temporário dos aparelhos culturais a fim de evitar aglomerações de pessoas que facilitem a disseminação do coronavírus na cidade, a Prefeitura programou uma série de transmissões ao vivo pela internet de apresentações remuneradas e podcasts como apoio à categoria profissional de artistas e produtores locais. A Secretaria das Culturas e a Fundação de Arte de Niterói dão início ao projeto “Arte na Rede” - inspirado no Arte na Rua, só que virtual - que entrará no ar a partir de segunda-feira, às 19h, nas redes sociais digitais da Cultura Niterói (facebook, instagram e youtube).

Os programas, com cerca de uma hora de duração, apresentarão diversas linguagens artísticas – música, teatro, literatura, cinema, entre outras – e irão contar com a participação de artistas da cidade e região. Os conteúdos serão realizados dentro dos parâmetros indicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a partir do isolamento dos profissionais envolvidos, que realizarão as apresentações dentro de suas casas, com a interação do público que estará assistindo.

"O objetivo é contribuir com a economia cultural e com a propagação artística, uma vez que, a partir das redes da cultura, serão produzidos conteúdos inéditos e de livre acesso ao público, que poderá acompanhar as produções em sua residência, gratuitamente, neste período de quarentena", justifica o prefeito Rodrigo Neves. O edital e a programação estarão disponíveis no site www.culturaniteroi.com.br.