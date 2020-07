Rodoviários elegerão Diretoria do Sintronac nos dias 3 e 4 de agosto

Niterói - Rodoviários de 13 municípios, associados ao Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), vão às urnas nos dias 3 e 4 de agosto, das 8h às 17h, para eleger a próxima Diretoria da entidade. A eleição está polarizada entre a Chapa 1, do atual presidente, Rubens Oliveira, e seu vice Elias Mendonça, e a Chapa 2, oposicionista, encabeçada por Ouverney o vice Bahia. Urnas serão instaladas nas sedes do Sintronac nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito e Cabo Frio. Nas demais cidades, urnas itinerantes estarão nos pontos de maior concentração de rodoviários, como os terminais de ônibus. O resultado da votação será anunciado ainda no dia 4.

Os municípios que formam a base de atuação do Sintronac são: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Tanguá. Para garantir a segurança e a lisura da eleição, o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Justiça do Trabalho foram convidados a acompanhar todo o processo, inclusive o de abertura das urnas e a contagem de votos. Medidas para evitar o voto duplo foram tomadas e os responsáveis pela fraude serão denunciados à Justiça Federal.