Niterói oferecerá crédito a empresas em parceria com AgeRio em vez de bancos

Niterói - A Prefeitura lança nesta quinta-feira (23), às 10h, por meio de transmissão ao vivo no Facebook (www.facebook.com/PrefeituraMunicipaldeNiteroi) o programa Supera Mais, que promete crédito para microempresas e pequenas empresas com faturamento anual inferior a R$ 1 milhão. Os empréstimos serão feitos com recursos do município e serão disponibilizados por meio da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio).

O programa Supera Mais é uma nova versão do Supera Niterói, lançado em abril deste ano, em que bancos credenciados concederiam os créditos e os juros seriam cobertos pelo governo municipal. Após impasses e a reclamação do empresariado cadastrado, o programa foi reformulado. Com a parceria da AgeRio, a Prefeitura não dependerá de bancos como o faria no programa anterior.

O programa deve conceder cerca de R$ 50 milhões em crédito, alcançando até mil empresas da cidade. Ele tem os seguintes limites para financiamento de capital de giro: até R$ 20 mil para profissionais autônomos e liberais; até R$ 50 mil para microempresas; e até R$ 80 mil para empresas de pequeno porte com faturamento de até R$ 1 milhão.