Delegacia de Homicídios já tem suspeita de assassinato a faca em Niterói

Niterói - Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investigam dois suspeitos da morte do homem esfaqueado na noite de ontem (24) na Travessa do Holofote, no bairro de Santana. Os agentes rastrearam o carro que saiu do local exatamente no horário do crime, através de câmeras de monitoramento públicas espalhadas pela cidade e também por imagens cedidas por moradores das vias que compõem o trajeto. O veículo teria efetuado uma parada na Rua Dr. Carlos Maximiano, no Fonseca, entre os números 225 e 230, onde saltou uma mulher ainda não identificada, mas a casa onde ela teria entrado não teria ficado nítida nas gravações de vídeo.

Os investigadores estiveram naquele trecho do logradouro neste sábado (25) por volta das 19h30, inquirindo moradores e procurando a suspeita.O automóvel teria seguido viagem somente com o motorista, que também está sendo rastreado para identificação. O resultado dessa primeira diligência não foi divulgado, sendo até o momento mantido sob sigilo para não interferir nos resultados do trabalho policial.

Osvaldino Conceição de Almeida, de 51 anos, chegou a ser levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, por policiais militares do 12º BPM que atenderam ao chamado de vizinhos na sexta-feira, mas a vítima não resistiu ao ferimento. Ele faleceu na chegada à unidade, por volta das 23h40. A motivação do crime ainda é desconhecida.