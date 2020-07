Esportes na praia serão permitidos sob protocolo a partir desta quarta-feira

Niterói - A partir desta quarta-feira (29) recomeçam as atividades esportivas de canoa havaiana, futevôlei, voo solo de parapente e o vôlei de praia, com critérios de funcionamento e protocolos já orientados às instituições que representam esses segmentos na cidade. A partir de agosto serão retomadas as aulas coletivas, com conjunto de protocolos que já foram definidos anteriormente. As medidas foram anunciadas pelo prefeito Rodrigo Neves pelas redes sociais da Prefeitura.

“É imprescindível que as entidades esportivas orientem os praticantes no cumprimento dos protocolos determinados pelos órgãos de saúde. Só assim poderemos seguir avançando na retomada das atividades”, afirmou o prefeito.

De acordo com a subsecretária municipal de Saúde, Camilla Franco, sobre as regras para a prática da canoa havaiana, a associação apresentou um protocolo que foi aprovado e encaminhado para a Secretaria Municipal de Esportes, no qual determina que durante a atividade será preciso o uso do protetor facial denominado face shield. "Mas se a pessoa está com sintoma, ou teve contato com alguém sintomático, é preciso permanecer 14 dias em isolamento, sem realizar as atividades físicas”, enfatiza a subsecretária.

No voo solo de parapente, o uso de máscara de proteção também é necessário, assim como no futevôlei e no vôlei de praia. Os praticantes devem atentar sempre ao distanciamento social, à higienização das mãos e à medição de temperatura antes de iniciar a atividade. Já para as aulas coletivas, será adotado o teto máximo de 30% de participação, garantindo distanciamento superior a dois metros entre as pessoas. As atividades devem ser sempre sem toque e com uso de máscara.