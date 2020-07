Vendedores ambulantes de Niterói retomam atividades após treinamento em prevenção

Niterói - Depois da reabertura de bares, cafés, lanchonetes e restaurantes, ontem (27) foi a vez de os vendedores ambulantes cadastrados na Secretaria Municipal de Ordem Pública retomarem as atividades. No Centro, o horário permitido é das 11h às 19h. Nos demais bairros, entre 12h e 20h. Para ambulantes com autorização para trabalhar à noite, o período é das 16h às 22h. O primeiro dia dos camelôs dentro das regras do Plano de Transição Gradual para um Novo Normal foi marcado por novos procedimentos de higiene e limpeza. Antes da retomada, a categoria passou por uma capacitação da Secretaria Municipal de Saúde sobre todos os protocolos sanitários que devem cumprir contra a covid-19. Para não esquecerem das orientações, eles receberam folhetos explicativos e também máscaras de proteção.

"Sem dúvida é uma volta abençoada. O trabalho é tudo para mim. Mas não significa que estamos despreocupados. Sabemos que a doença existe e requer cuidados redobrados durante a pandemia. No nosso caso se trata da sobrevivência financeira também. As contas não param de chegar. A maioria vive de aluguel, tem um alto custo com medicamentos. Todos os cuidados serão tomados para não prejudicar ninguém", afirmou a vendedora Ana Elizabete Lopes da Silva.

Entre as regras que devem ser seguidas pelos ambulantes estão o distanciamento de, no mínimo, dois metros entre as pessoas em lugares fechados e de 1,5m ao ar livre; o uso do álcool em gel para higienização pessoal e das mercadorias vendidas; e o uso de máscaras protetivas. Os vendedores retornaram para os pontos e locais para onde estavam licenciados antes do início da pandemia, mantendo as barracas padronizadas.

Com 16 anos de trabalho no Centro, Édio Eucário Nascimento Pinto, 55 anos, também celebrou o retorno ao trabalho após quatro meses em isolamento domiciliar. "Não adiantava voltar sem segurança. Graças a Deus podemos trabalhar prevenidos e protegendo a nós, nossa família e os clientes. Todos enfrentamos dificuldades no período em casa. Mas creio que as coisas voltarão ao normal aos poucos", comentou.

Mesmo com a volta das atividades, a Prefeitura de Niterói estendeu até dezembro o auxílio do cartão do Busca Ativa para os ambulantes, no valor de R$ 500 mensais. "A expectativa é que a gente consiga cumprir com os nossos compromissos com a retomada. Temos família para sustentar, contas a pagar. O programa da Prefeitura ajudou e impediu que muitos passassem fome", desabafou Fábio Luiz, camelô há 15 anos.