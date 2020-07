Niterói - Um homem foi detido por policiais militares do 12º BPM nesta madrugada (29) quando enrolava cabos telefônicos na calçada da Rua Mem de Sá, altura do número 117, em Icaraí. Luiz Fernando da Silva, de 61 anos, foi conduzido por volta das 4h para a 77ª Delegacia de Polícia Civil, localizada na Lemos Cunha 475, porém não ficou preso, já que não foram encontradas provas de que ele tivesse cortado os cabos, que segundo Luiz já estariam caídos na rua. A ocorrência foi registrada sob o nº 02298/2020 como furto e não roubo. Há cerca de um mês, cabos de telefonia e internet foram furtados na Ruas Carlos Maximiano e violados hidrômetros na Rua Ari Pinto Lima, ambas o Fonseca. Câmeras de segurança de prédios e casas do trecho ainda estão sendo analisadas para se identificarem os culpados.