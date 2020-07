Niterói - Um homem foi preso no início da madrugada acusado do crime de violência contra a mulher. Policiais Militares do 12º BPM destacados no Cafubá atenderam a denúncia por volta de 1h10 desta quarta-feira (29) na Rua João Pinto nº 554, em Piratininga. Após o fato ser confirmado, a vítima Alessandra da Silva e o acusado Fabiano Barreto Marçal Soares, ambos de 38 anos, foram conduzidos até o Hospital Municipal Mario Monteiro, localizado no mesmo bairro, para produção de laudo médico. De lá, foram levados para a 76ª DP (Centro) para o registro da ocorrência, onde Fabiano Soares permanece preso.