Niterói - Um homem morreu após trocar tiros com policiais militares na Rua Jornalista Moacir Padilha, situada entre as comunidade dos morros do Estado e do Arroz. Durante um patrulhamento de rotina na área, a guarnição do GAT D - a comando do oficial de operações tenente coronel Hage - se deparou com um grupo armado armado, que fugiu para dentro da comunidade do Arroz. Um deles reagiu e acabou morto pelos policiais. Com ele, foram apreendidos uma pistola, uma granada, um rádio comunicador e entorpecentes. O nome do morto ainda não foi identificado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSHI), que registrou a ocorrência.