Adoção online busca lar para 'pets' abandonados

À procura de um novo lar, Batatinha, Branca de Neve, Loba, Meg e Rosi estão entre os dez cães e 12 gatos que participarão da campanha de adoção virtual em Niterói, amanhã, a partir das 14h. Promovida pela prefeitura, a live será transmitida em sua página oficial no Facebook. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a tecnologia promete aproximar os animais abandonados de seus futuros donos. Afinal, é difícil resistir ao charme da cadelinha Rosi ou ao encanto da gatinha Branca de Neve.

Estudante de nutrição da UFF, Luana Oeby de Oliveira, de 28 anos, está engajada na campanha. Ela tem o 'título' de primeira adotante da tradicional projeto 'Adotar É O Bicho', que antes da pandemia era realizado Campo de São Bento, em Icaraí. De lá, ela saiu com Dedé, um vira-lata. De tão parecido com o cachorro do personagem do filme 'O Máscara', foi rebatizado como Maylon e entrou de vez para a família que vive em Santa Rosa.

"A iniciativa é excelente. Tem muito animal abandonado, infelizmente. Por outro lado, há tanta gente buscando um bichinho de estimação, um companheiro para atenuar a solidão em casa. O modelo virtual facilita logística, usando a tecnologia a favor dos bichinhos e seus futuros donos", diz Luana.

Os interessados precisam ser maiores de 18 anos. Documentos como carteira de identidade, CPF, original e cópia, e comprovante de residência são exigidos no processo de adoção. Uma breve entrevista com a protetora responsável pela adoção, via chamada de vídeo, checará as condições em que o animal viverá após ser adotado.

Aprovado, o candidato terá agendado o dia em que o animal será entregue. Todos os cães e gatos são castrados, vacinados e microchipados, tecnologia que permite encontrá-los caso se percam ou sejam abandonados. A ferramenta já é usada pelas equipes municipais de adoção do Centro de Controle Populacional.

Nos últimos três anos, 1.200 animais foram adotados através das campanhas realizadas pelo órgão ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. Tradicionalmente, o evento acontece no Campo de São Bento, em Icaraí. Por ora, a adoção online é uma solução na busca de um lar para os 'pets'.