Prorrogada até 30/08 a suspensão das aulas em escolas e faculdades de Niterói

Niterói - Foi prorrogada até 31 de agosto a suspensão das aulas em escolas e universidades da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves nas redes sociais da Prefeitura. Também foi anunciado que será publicado no Diário Oficial um decreto mantendo as medidas de restrição de circulação no município. Motoristas de aplicativos e taxistas de cidades limítrofes continuam impedidos de circular na cidade até o fim de agosto. Segundo o prefeito, Niterói segue no estágio Amarelo 2 do Plano de Transição Gradual para um Novo Normal e continua sendo fundamental que a população e os empresários sigam cumprindo os protocolos de distanciamento social e higiene.

“Quando iniciamos o Plano de Transição Gradual para um Novo Normal, no dia 21 de maio, muitos achavam que nós teríamos uma segunda onda de casos. Em vários lugares do Rio, do Brasil e do mundo aconteceu o aumento dos casos com a retomada das atividades. Mas isso não ocorreu em Niterói graças à responsabilidade dos cidadãos e das empresas, que estão cumprindo os protocolos determinados pelas autoridades de saúde”, analisou Rodrigo Neves. A partir de amanhã, sábado (01º), o Parque da Cidade, o Campo de São Bento e os Hortos do Fonseca e do Barreto funcionarão das 9h às 18h. As outras praças do município permanecem fechadas.