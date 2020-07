Confira o calendário de recargas dos cartões de auxílio emergencial em Niterói

Niterói - As recargas para o mês de agosto dos cartões pré-pagos para os beneficiários dos programas Renda Básica e Busca Ativa e para os Microempreendedores Individuais (MEI) começam no dia 8 para os MEIs, seguido do dia 9 para todas as categorias profissionais do Busca Ativa. Os inscritos no CadÚnico receberão nos dias 10, 11 e 12.

Já as famílias de alunos da rede municipal de ensino que não são inscritas no CadÚnico terão o crédito efetuado nos dias 13 e 14. E as famílias que não estão inseridas nestes programas sociais mas foram contempladas com cestas básicas entregues pela Prefeitura irão receber a cesta a partir do dia 13 de agosto.