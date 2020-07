Guardião da memória, Instituto Histórico e Geográfico de Niterói celebra 45 anos

Niterói - Uma missa em ação de graças na Igreja Porciúncula de Santana celebrará, nesta sexta (31) às 18h30, os 45 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói (IHGN). O órgão, situado na Rua Visconde de Uruguai nº 414, é uma organização sem fins lucrativos destinada ao estudo da história e da geografia de Niterói, atualmente presidido pelo Prof. Heraldo Mesquita Sousa. Suas atividades múltiplas, nos terrenos cultural e cívico, incluem prioritariamente a preservação da memória histórica através da reunião de um volumoso e significativo acervo bibliográfico, hemerográfico, arquivístico, iconográfico, cartográfico e museológico, à disposição do público, durante todo o ano, e pela realização de conferências, exposições, cursos, congressos e afins.

É uma unidade regional do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838 por 27 membros da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional – hoje, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro - e contou com o precioso patronato do imperador d. Pedro II, o qual incentivou e financiou pesquisas, fez doações valiosas, cedeu sala no Paço Imperial para sede do instituto e presidiu mais de 500 sessões. Grandes nomes da política, das artes, das letras, da magistratura, do magistério e das atividades produtivas do país têm integrado seu quadro social.