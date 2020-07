Noitada delivery: DJ Walker Vasquez revive os anos 80/90 em aplicativo de shows

Niterói - Mesmo com pandemia de coronavírus e o tempo atmosférico frio e chuvoso, a noite de hoje (31) terá diversão garantida com o DJ Walker Vasquez e seu show "Good Vibe, Good Live", revivendo os áureos tempos de Le Village, Acrópole, Barthô, República da Banana, Scaffo, Kool Ibiza, Madame Kaos, Insomnia, Calipso e tantas outras boates que fizeram felizes os jovens niteroienses das décadas de 80 e 90. Com a experiência de 34 anos de sonorização de eventos e casas noturnas, o DJ apresenta em suas lives de toda sexta-feira o seu amplo e eclético repertório, incluindo os hits que ele tocava nas saudosas pistas de dança de Niterói. A noitada virtual começa às 20h no Instagram @djwalkervasquez e às 20h30 no aplicativo Sound Club Live - a plataforma inédita, criada pela empreendedora Juliana Brittes durante a pandemia do novo coronavírus.

Disponível em celulares com sistema Android e iPhone, a ferramenta funciona em dois modelos de negócios: venda antecipada de ingressos e contribuição espontânea - o sistema escolhido por Walker Vasquez. Neste caso, chamado Live Free, o público entra na sala, curte o show e clica no botão "prestigiar", definindo o valor que pode e que quer contribuir (por cartão de crédito) para o cantor, músico ou banda, os quais visualizam o quanto estão ganhando e recebem por transferência em conta logo no dia seguinte. O aplicativo já tem cerca de cinco mil espectadores e 1.500 artistas cadastrados. DJ Walker foi um dos primeiros a aderir à novidade, cadastrando-se no dia seguinte à criação do aplicativo, ocorrida em 16 de abril. Desde então, também é o artista mais assíduo, com apresentações semanais e grande público. Com 45 anos de idade, ele começou a carreira aos 11, fazendo a sonorização de festinhas, e atualmente é um dos mais badalados DJs do eixo Rio-Niterói-São Gonçalo.