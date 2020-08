Aplicativo auxilia cardiologistas de plantão nos diagnósticos e tratamentos

Niterói - Uma nova nova plataforma de auxílio às emergências cardiológicas está disponível para os profissionais de saúde e para a população na rede municipal niteroiense: o TeleCárdio, aplicativo de suporte avançada que permite uma rápida comunicação à distância entre os plantonistas do hospital e os cardiologistas da Central de Telemedicina, possibilitando um auxílio na conduta médica e diagnóstico seguro e de alta precisão em tempo real. O procedimento avalia de forma rápida as necessidades de pacientes com alterações no coração. Mas a ferramenta não é totalmente nova: algo semelhante já existe desde 1993 em São Paulo, para cooperação remota entre uma central de especialistas e os plantonistas.

O aplicativo funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, de maneira simples e objetiva. Após o paciente dar entrada em alguma unidade de emergência com suspeita de infarto, por exemplo, e passar por exames como o eletrocardiograma, seus dados são imediatamente inseridos no sistema para a Central onde os especialistas fazem a avaliação. Em seguida, o médico cardiologista de plantão avalia e encaminha o laudo para o médico clínico da unidade em minutos. A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói realizou três dias de capacitação para todos os profissionais que estão envolvidos com o projeto. A iniciativa também conta com treinamentos multidisciplinares periódicos desses profissionais.

A médica Izadora Bighetti Brito, 26 anos, é clínica geral na Unidade de Urgência Dr. Mário Monteiro, em Piratininga, e avalia que a plataforma recém-lançada já auxilia bastante no dia a dia do atendimento: “A cardiologia é um tema bem complexo e ter um auxílio rápido de especialistas é super importante para um atendimento mais eficiente e para a evolução positiva do paciente. O sistema é bem rápido, eficiente e prático de usar. Tanto nós profissionais de saúde ganhamos, como o próprio paciente que tem o diagnóstico mais rápido e mais completo”, elogiou.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, a ideia é melhorar as redes de atendimento ao paciente com doenças cardiológicas, aumentando o acesso ao diagnóstico e ao tratamento por meio da integração das equipes pelo aplicativo: “A urgência no atendimento desses casos é crucial para a redução dos óbitos, das sequelas graves e incapacitantes, além do número de internações hospitalares, taxas de reinternação e outros fatores”, explicou.