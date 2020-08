Niterói ganha Sala Lilás para acolhimento humanizado a vítimas de violência

NITERÓI tem agora uma Sala Lilás - espaço criado para prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de violência, que funcionará a partir desta segunda (17) no Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC). O novo serviço é uma parceria entre as prefeituras de Niterói e Maricá, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Polícia Civil. O local é equipado para realizar exames periciais e possui uma equipe multidisciplinar (formada por policiais, assistentes sociais, enfermeiras e psicólogas) que fará o acompanhamento de meninas e mulheres nos exames. Dessa forma, a integração dos serviços, além de deixar a vítima mais à vontade para relatar a violência sofrida, visa a orientar na buscar por ajuda junto à Rede de Atendimento à Mulher dessas duas cidades.

“Eu não tenho dúvidas de que a inauguração da Sala Lilás será um marco nesse esforço de superação da situação de violência contra a mulher. Nesse equipamento, nós teremos a possibilidade de um acolhimento muito mais humano e amoroso para mulheres e crianças", afirmou o prefeito Rodrigo Neves. A Sala Lilás possui, ainda, ambientação mais acolhedora e aconchegante, desenvolvida com o objetivo de dar suporte às vítimas que estão em momentos de extrema fragilidade física e emocional. “A parceria estabelecida pelas prefeituras, Tribunal de Justiça e Polícia Civil permite que, em um momento tão difícil como o atual, seja possível trabalhar a amorosidade, a acolhida e o afeto, como ferramenta para provocar as mudanças que são necessárias na sociedade", destacou a primeira-dama de Niterói, Fernanda Sixel.

A Coordenadora de Direitos da Mulher de Niterói, Karina de Paula, lembrou que o espaço vai minimizar o impacto da violência contra a mulher e terá um papel importante de orientação. "Esse projeto visa a minimizar o impacto da violência e da vitimização das mulheres e meninas no momento do atendimento para coleta de provas materiais dos atos de violência sofridos e que comporão parte do trâmite processual da ocorrência registrada na delegacia. Além disso, a equipe cumprirá um papel importante na orientação a essas mulheres, tanto para os serviços de apoio quanto para a profilaxia, essencial para crimes de natureza sexual e que é realizada somente nos hospitais. Serve para evitar o contágio por infecções sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada", explicou.

A juíza Juliana Cardoso, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, falou sobre o valor de um projeto que tem a mulher como causa. "Esse projeto tem como objetivo a escuta acolhedora da mulher e meninas que sofrem violência doméstica. Espero que seja o primeiro de muitos outros projetos nesse sentido", declarou.

A delegada Nádia Abrahão, diretora-geral de Polícia Técnico-Científica do Estado do Rio, ressaltou o trabalho integrado para que o equipamento fosse entregue. "Isso mostra que a verdadeira segurança pública não se faz só com o trabalho das polícias. Para termos o conceito de segurança cidadã é necessária a integração entre entes federados, instituições do estado e a população. E dessa forma conseguimos grandes avanços", garantiu.