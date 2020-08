Pelo 4º ano seguido, Niterói fica em 1º lugar no ranking estadual de limpeza urbana

NITERÓI se manteve em primeiro lugar, pelo quarto ano consecutivo, no ranking estadual de Limpeza Urbana. Na avaliação nacional em 2020, onde foram analisadas 3.313 cidades, incluindo as capitais, o município ficou com a segunda colocação, atrás somente da cidade de Santos e São Paulo. Para chegar aos resultados do ISLU, quatro aspectos são levados em consideração: Engajamento do Município (população atendida e população total); Sustentabilidade Financeira (arrecadação específica menos despesa do serviço sobre a despesa total do município); Recuperação dos Recursos Coletados (material reciclável recuperado sobre total coletado); e, por fim, Impacto Ambiental (quantidade destinada incorretamente sobre a população atendida).

Essa é a quinta edição do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU) desenvolvida pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) e pela PwC, que avalia, anualmente, os municípios com base em critérios como impacto ambiental e engajamento da sociedade na destinação do lixo. O presidente da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, Luiz Carlos Fróes Garcia, destaca a importância desse trabalho pelas ruas da cidade.

“A Companhia de Limpeza Urbana, responsável pela coleta de resíduos em Niterói, tem recebido constantes investimentos da Prefeitura de Niterói na área da limpeza urbana. No município, a CLIN recolhe 13.334 toneladas, por mês, de resíduo de coleta domiciliar e 3.167 toneladas de varrição. Outros resíduos como, galhos, lodos e entulhos chegam a acumular 3.500 toneladas. Outras 200 toneladas de resíduos recicláveis são recolhidas, por mês, na cidade. Atualmente, todo resíduo produzido em Niterói tem destino final adequado”, ressalta o presidente.

Os resíduos públicos coletados são destinados ao Centro de Tratamento de Resíduos, que fica no bairro do Caramujo. Os resíduos domiciliares são destinados ao CTR de Alcântara–SG. Os resíduos de serviço de saúde são destinados ao CTR de Itaboraí. Os resíduos de construção civil são destinados a Centros de Tratamento de Resíduos licenciados para este fim e os resíduos recicláveis são doados para cooperativa de catadores.