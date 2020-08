NITERÓI - A Secretaria Municipal de Saúde informa que 9.481 pacientes dos 10.040 casos confirmados de covid-19 receberam alta médica. Isso significa uma taxa de cura de 94,43% do total de doentes. Desde o início da pandemia, 349 pessoas morreram da doença. Hoje, 210 habitantes estão contaminados com o novo coronavírus, sendo 81 deles internados na rede hospitalar da cidade, entre unidades públicas e particulares que notificaram os casos junto ao governo municipal. Outros 129 apresentam sintomas leves e, por isso, recuperam-se em isolamento domiciliar, mas com acompanhamento da Secretaria.