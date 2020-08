o panorama e as necessidades atuais da cidade em live transmitida pelo Facebook nesta segunda-feira (24) à noite, Bruno Lessa (DEM) e Felipe Peixoto (PSD) fizeram suspense se irão compor a mesma chapa na disputa à Prefeitura de Niterói nas eleições municipais deste ano (O DIA com os prefeitáveis de Niterói no YouTube, entre junho e julho passados, em que Bruno e Felipe se apresentaram como pré-candidatos - e concorrentes - à chefia do Executivo niteroiense. NITERÓI - Após trocarem ideias sobreatuais da cidade emtransmitida pelo Facebook nesta segunda-feira (24) à noite, Bruno Lessa (DEM) e Felipe Peixoto (PSD) fizeramse irão compor ana disputa à Prefeitura de Niterói nas eleições municipais deste ano ( assista clicando aqui ). Ambos já haviam sido entrevistados individualmente na série do jornalcom os prefeitáveis de Niterói no YouTube, entre junho e julho passados, em que Bruno e Felipe se apresentaram como pré-candidatos - e- à chefia do Executivo niteroiense.

"Até onde a miopia me permitiu enxergar na tela do computador (risos), há muitos comentários com as hashtags 'Bruno prefeito e Felipe vice' e 'Felipe prefeito e Bruno vice'... pois eu digo a vocês que é hora de a gente substituir todas elas pela hashtag 'juntos por Niterói'... pela Niterói que a gente quer e que a gente merece. Certeza é de que nós dois temos uma coisa em comum: acreditamos no potencial de Niterói e que a cidade pode ser mais do que é hoje", exclamou Bruno no fechamento da conversa.