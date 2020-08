Papel do advogado diante de preconceitos, intolerância e injúria é tema de live nesta quarta às 19h

Preconceito, intolerância e injúria: a função social do advogado no Brasil contemporâneo é o tema do debate promovido nesta quarta-feira (26) às 19h pela Universidade Salgado de Oliveira (Universo), dentro das comemorações virtuais da Semana do Advogado. Entre os palestrantes estão o presidente da OAB-Niterói, Claudio Vianna, e os também advogados Aquiles Julio de Castro Junior - mestrando em Sociologia pela Universidade de Coimbra - e Juliana Monteiro, professora de Direito e Justiça do Trabalho. Para acessar, é só clicar no horário marcado no link NITERÓI -é o tema do debate promovido nestapela(Universo), dentro das comemorações virtuais da Semana do Advogado. Entre os palestrantes estão o presidente da, Claudio Vianna, e os também advogados Aquiles Julio de Castro Junior - mestrando em Sociologia pela Universidade de Coimbra - e Juliana Monteiro, professora de Direito e Justiça do Trabalho. Para acessar, é só clicar no horário marcado no link https://meet.google.com/hhh-hxeh-cox . Prof. Durval Neto, gestor do curso de Direito da Universo, coordenará o papo on-line, que terá ainda a mediação das professoras Luciana Raybolt Gerson, Lauriani Albertini e Isabel Cristina Baptista.

O convite foi feito pela universidade ao Dr. Aquiles Junior, palestrante antigo da casa, que chamou Dr. Claudio e Dra. Juliana para dividir tela com ele, visto o grande conhecimento dos dois na área. "Abordaremos questões relativas à própria democracia, aos direitos e garantias fundamentais que estão sendo muito questionadas nesta pandemia diante da ocorrência de muitas confusões, como os questionamentos de religiosos acerca da decisão judicial pelo aborto da menina de dez anos violentada pelo tio, por exemplo, além de analisarmos o conteúdo de alguns discursos também polêmicos do nosso presidente da República", adianta ele, que também pretende falar sobre as manifestações do crime de racismo e o distanciamento entre o poder judiciário e o povo, entre outros assuntos.

Claudio Vianna parabeniza a universidade niteroiense pela iniciativa. "A Universo foi de uma lucidez tremenda ao escolher para debate este tema, com um olhar sobre a função social do advogado no Brasil contemporâneo. Experimentamos diversas formas de intolerância no dia a dia nos âmbitos social, político, religioso e racial. Trazer esse debate aos alunos de Direito é muito importante, para que eles entendam que nossa função é muito importante, pois deve ser de equilíbrio entre as partes para caminharmos em direção à tão desejada paz mundial", exclama o presidente da OAB-Niterói.