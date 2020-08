Prefeitura de Niterói lança edital para drenagem e pavimentação do Engenho do Mato

NITERÓI - A Prefeitura publicou nesta semana o edital para drenagem e pavimentação do Engenho do Mato, na Região Oceânica. A licitação que escolherá a empresa para realizar as obras acontecerá no dia 24 de setembro. O projeto prevê a intervenção em 117 ruas do bairro e o investimento será de aproximadamente R$ 177 milhões. O prazo de execução é de 30 meses, a partir da assinatura da ordem de início. O prefeito Rodrigo Neves enfatizou que este projeto foi estruturado nos últimos meses, com estudos de sondagem, de hidráulica e de topografia. Ele lembrou que, ao longo dos últimos meses, foram vencidas várias etapas e obstáculos para o lançamento do edital. O cronograma foi ajustado por causa da pandemia.

“O plano de infraestrutura da Região Oceânica é o mais importante investimento da história desta região e já garantiu a urbanização e a qualidade de vida para moradores de áreas como Cafubá, Fazendinha, Bairro Peixoto, Piratininga, Boa Vista, Camboinhas e Jacaré. Em um curto período, superamos décadas de abandono da Região Oceânica. Neste momento, estão sendo feitas intervenções no Santo Antônio, Maravista e Serra Grande. A macrodrenagem do canal Camboatá também promete contribuir com o fim dos alagamentos na região. Com este projeto do Engenho do Mato e Vale Feliz, os investimentos de infraestrutura chegam em todos os bairros da Região Oceânica”, enfatizou Rodrigo.