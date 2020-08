Plataforma Urbana Digital da Engenhoca abre inscrições para quatro cursos gratuitos

NITERÓI - A Plataforma Urbana Digital (PUD) da Engenhoca está inscrições abertas até o dia 5 de setembro para os cursos gratuitos de Modelagem em 3D com Blender, Crie seus Vídeos & Lives, Aprenda a Empreender com Fotografia e Montagem e Manutenção de Computadores, a serem realizados por uma plataforma de ensino à distância, de forma virtual. Para se inscrever, basta acessar o site plataformaonline.plataformadigital.niteroi.br. A PUD da Engenhoca já certificou mais de cinco mil alunos nos cursos e oficinas.

As PUDs são equipamentos que compõem o Programa Niterói Digital, desenvolvido pela Subsecretaria de Ciência e Tecnologia com objetivo de democratizar o acesso às tecnologias de informação e comunicação. O Programa Niterói Digital já atendeu mais de dez mil pessoas na cidade, com os telecentros, Núcleo de Produção Digital e das Plataformas Urbanas Digitais. Segundo a diretora geral da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, Adriana Neves, os PUDs são espaços educativos, culturais e de entretenimento, revestidos em uma arquitetura moderna e futurista, equipados com diferentes recursos tecnológicos.

“Cada curso possui sua faixa etária específica. As Plataformas Urbanas Digitais têm possibilidades de atrair vários segmentos da população, especialmente a juventude, transformando o ambiente social do seu entorno, através de oportunidades mediadas pela tecnologia”, explicou Adriana, ressaltando que a conjuntura provocada pela pandemia do coronavírus ampliou o debate sobre inclusão digital. “Toda a sociedade passa por um processo de transformação digital e é nosso compromisso e missão ampliarmos o acesso a essas tecnologias. Neste cenário de pandemia, os cursos são uma ótima oportunidade para sua qualificação e geração de renda”, explica Adriana.