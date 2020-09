NITERÓI - Três peruanos e uma brasileira foram presos em flagrante de furto no Plaza Shopping ontem (01º/09) às 20h30 por policiais militares do programa Niterói Presente. A viatura seguia em patrulhamento de rotina quando receberam o aviso do 12º batalhão (de Niterói) de que dois casais estariam furtando lojas, o que foi confirmado pelos seguranças do local, que entregaram os suspeitos. Com eles, a polícia encontrou cinco aparelhos celulares e um biquíni, todos etiquetados e sem nota fiscal que confirmasse compra.

Todos foram levados para a 76ª DP. Justo Felix Cunya Guerreiro, 26 anos (com anotação anterior de furto e lesão corporal), José Walter Wii Gutierrez, de 38 ( anotação anterior de roubo e furto), Veronica Casusal Humantupa, 30, e a brasileira Anahia Furtado de Aguiar, 19 (ambas sem antecedentes criminais), permanecem detidos na delegacia do Centro. Com essa ocorrência, o Niterói Presente soma, em 30 meses de operação, 151 ocorrências de furto. Os números para a população denunciar crimes em Niterói são 190, da PM, e 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que monitora a cidade em tempo integral.