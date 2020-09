Previsão do tempo para quinta e sexta é de sol, sem possibilidade de chuva

NITERÓI - O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil prevê para quinta e sexta-feira (dias 03 e 04) um sistema de alta pressão que deixará o tempo mais firme que o de ontem (01º) e hoje (02). O predomínio, amanhã e depois, será de sol, não havendo previsão de chuva. As temperaturas estarão em ligeira elevação, devendo ficar entre 20º e 31º, e a umidade relativa do ar poderá apresentar níveis próximos de 35% nesses dias. Em caso de chuvas fortes, alagamentos e desabamentos, o telefone de contato da população com a Defesa Civil Municipal é 199 ou 2620-0199.