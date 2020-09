Fazenda de Niterói divulga nova lista de empresas habilitadas para o 'Supera Mais'

NITERÓI – A Secretaria Municipal de Fazenda divulgou uma nova lista com cerca de 1.200 empresas habilitadas para os empréstimos do programa Supera Mais, que oferece crédito para capital de giro a juro zero para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão. A lista com as empresas pode ser consultada no site da Fazenda Niterói, no link fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/programa-supera-mais-niteroi . Amanhã (quinta, 03) será aberto, no site da Secretaria de Fazenda, o prazo para que essas empresas enviem as documentações necessárias para o acesso ao crédito.

A secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer, destacou que 600 empresas estavam na primeira lista de habilitados para a concessão de crédito. Agora, um novo grupo de empresários poderá ser atendido para acessar empréstimos para capital de giro. “Com o Supera Mais e também com o Niterói Supera, realizado em conjunto com o Banco do Brasil, e que já concedeu mais de R$ 27 milhões em empréstimos, estamos conseguindo injetar recursos na economia de Niterói para que as empresas possam se manter nesse momento tão difícil provocado pela pandemia”, afirmou.

O programa Supera Mais é uma evolução do Supera Niterói, lançado em abril deste ano e que se utilizava de empréstimo bancário, com juros pagos pela Prefeitura, para auxiliar os empresários. No entanto, graças à parceria com a AgeRio, o Supera Mais não vai depender de bancos como o Niterói Supera. O programa deve conceder até R$ 30 milhões em crédito. O fundo tem os seguintes limites para financiamento de Capital de Giro: até R$ 50 mil para microempresas; e até R$ 80 mil para empresas de pequeno porte com faturamento de até R$ 1 milhão. Os juros serão assumidos pela Prefeitura de Niterói, e o tomador do empréstimo terá carência de até 10 meses para iniciar os pagamentos e possibilidade de quitação em até 36 vezes.