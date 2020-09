OAB se une a movimento com mais de 88 entidades pró-libertação de Danilo Félix em Niterói

NITERÓI - A Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ entrou na luta pela libertação de Danilo Félix Vicente de Oliveira, de 24 anos, preso no último dia 6 de agosto sob a acusação de assalto à mão armada, ocorrido na Rua Visconde do Rio Branco, no Centro. O órgão protocolou requerimento de amicus curiae para ingresso na ação penal contra Danilo. Subscrevem também os advogados que compõem a coordenação da comissão: Álvaro Quintão (presidente), Nadine Borges (vice) e Ítalo Aguiar (secretário geral). “Queremos demonstrar apoio robusto à causa que funda a prisão injusta e arbitrária do Danilo”, declarou a advogada Sônia Ferreira Soares, porta-voz da CDH.

O rapaz foi abordado por policiais à paisana e conduzido à 76ª DP (Centro). Uma foto dele de 2017 retirada de suas redes sociais foi usada para incriminá-lo. O homem que foi vítima do assalto o identificou a partir de fotos apresentadas na delegacia. Só que, na ocasião do crime, no ano passado, Danilo estava com cabelo longo, tranças e cavanhaque, não correspondendo à descrição do autor do assalto feita pela vítima.

Integram o movimento “Liberdade Para Danilo” 88 entidades e políticos, como o Movimento Negro Unificado (MNU), Justiça Global, Grupo Tortura Nunca Mais Rio de Janeiro, Rede Justiça Criminal, Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro, Grupo Pela Vidda Niterói, Gajop - Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, DCE Fernando Santa Cruz – UFF, a Comissão de Direitos Humanos, da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Niterói. Segundo os advogados de defesa de Danilo, só uma semana após a prisão de Danilo, e sob a pressão do movimento das entidades defensoras dos direitos humanos, é que as imagens das câmeras de vigilância do local do assalto foram requisitadas pela justiça.

