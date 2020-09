Região Oceânica de Niterói vista sobre duas rodas é tema de documentário de TV

NITERÓI - A sétima edição da série Brasil Sobre Duas Rodas, produção documental da TV Brasil, revelará as belezas naturais da exuberante Região Oceânica neste domingo (6), às 10h. A viagem de moto atravessa a orla fluminense em uma viagem com paisagens incríveis em áreas de Mata Atlântica preservada e lagoas magníficas até chegar aos picos mais impressionantes para a prática do surfe no badalado litoral da terra de Arariboia. O programa sobre a Cidade Sorriso também poderá ser assistido no aplicativo TV Brasil Play.

A equipe parte de Piratininga em direção à paradisíaca Itacoatiara, com paradas nas belas praias do Sossego, Camboinhas e Itaipu. A rota com 16 quilômetros de estrada asfaltada é percorrida em aproximadamente trinta e cinco minutos. A produção documental da emissora pública faz essa viagem espetacular na garupa de um piloto experiente. Apaixonado por Niterói, o veterano motociclista Manoel de Carvalho, mais conhecido como Manno, leva na carona a câmera do programa.

O público pode participar da série. Ao final de cada bloco do programa, a TV Brasil mostra vídeos de motociclistas que compartilham percursos, descobertas e itinerários repletos de novidades. Para se envolver, o interessado deve enviar um vídeo, gravado de preferência no modo paisagem, na horizontal, para o WhatsApp (21) 2117-6691.

A série documental Brasil sobre Duas Rodas percorre o país para mostrar as belezas nacionais sob a perspectiva de quem não vive longe das estradas: os motociclistas. O programa reúne pessoas que fazem das estradas sua segunda casa. Com 13 episódios semanais de 26 minutos, a produção realizada pela equipe da emissora pública leva o telespectador na garupa ao revelar as deslumbrantes paisagens que cruzam o território nacional de norte a sul. Com episódios inéditos aos domingos, às 10h, a série tem reprise à meia-noite de domingo para segunda-feira.

Brasil Sobre Duas Rodas

– domingo, dia 6/9, às 10h, na TV Brasil



– domingo, dia 6/9, para segunda-feira, dia 7/9, à meia-noite, na TV Brasil



– aplicativo TV Brasil Play, disponível para Android, iOS e no site http://play.ebc.com.br



– site da TV Brasil, em http://tvbrasil.ebc.com.br/brasilsobreduasrodas



– YouTube da TV Brasil, em https://www.youtube.com/tvbrasil